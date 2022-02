L’ASSESSORE FREDIANI HA PARTECIPATO A FIRENZE ALLA MANIFESTAZIONE DI COLDIRETTI TOSCANA A DIFESA DI AGRICOLTORI E ALLEVATORI ‘CONTRO LE PRATICHE SLEALI’

L’assessore all’agricoltura del Comune di Capannori, Serena Frediani, insieme ad una delegazione di Coldiretti Lucca, al consigliere regionale Mario Puppa e ad altri rappresentanti delle istituzioni toscane, ha partecipato questa mattina (giovedì) a Firenze alla manifestazione indetta da Coldiretti Toscana per salvare l’agroalimentare ‘Made in Italy’ e difendere l’economia, il lavoro e il territorio “a fronte di compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori che non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto”.

Al centro della manifestazione la richiesta al Governo di applicare il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e commerciali, non rendendo più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose come ad esempio la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

“Partecipando alla manifestazione – spiega l’assessore Frediani – abbiamo voluto dimostrare la solidarietà della nostra amministrazione alle categorie dei produttori e degli allevatori in questo difficile momento e chiedere al Governo sostegno contro le pratiche commerciali scorrette e ai produttori, in particolare quelli del latte, tra i più penalizzati anche sul nostro territorio. Colgo l’occasione per ribadire che stiamo seguendo con grande attenzione la trattativa in corso al tavolo regionale di crisi sulla vicenda dell’azienda Latte San Ginese dopo la procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività avviata dalla cooperativa Arborea e faremo tutto il possibile per individuare insieme agli altri partecipanti al tavolo soluzioni che salvaguardino i lavoratori”.