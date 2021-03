Covid: l’assessore alla pubblica istruzione Bresciani, scuole aperte anche per studenti provenienti zone rosse

“Le scuole di Pietrasanta sono aperte anche per gli studenti residenti dei comuni della Versilia che sono entrati in regime di zona rossa. Uno studente o un bambino del comune di Seravezza, e così uno di Viareggio, possono recarsi regolarmente a scuola o al nido. Applichiamo lo stesso principio che governa lo spostamento per motivi di lavoro. Resta sottointesa la facoltà, da parte degli istituti e delle scuole così come suggerito dalla direzione scolastica, di organizzarsi con la didattica a distanza”: così l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani chiarisce la linea del Comune di Pietrasanta. “Fino a che i numeri ci consentiranno di tenere le scuole aperte lo faremo, se domani questa situazione dovesse cambiare, siamo pronti ad adeguarci. Cerchiamo di affrontare ogni giorno con praticità, prudenza ma anche evitando isterismi che certo non aiutano. La scuola per noi è una priorità e dobbiamo fare tutti gli sforzi per evitare di essere costretti a chiuderle”.