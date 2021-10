l’Assemblamento LEGOcentrico in Municipio, il Duomo ed il Campanile realizzati con i celebri mattoncini

Il Duomo di San Martino ed il Campanile di Piazza Duomo come non li avete mai visti. Apre nell’atrio del Municipio l’esposizione “Assemblamento LEGOcentrico”: il progetto è nato dal sodalizio tra Paolo Arciello, Valentina Gori, Alberto Magnolfi e Luca Gaetani durante i mesi di lockdown. L’esposizione sarà inaugurata giovedì 21 ottobre, alle ore 15.00, nell’atrio di Palazzo Municipale.

L’ironia è il fil-rouge che caratterizza il progetto che racconta, attraverso il linguaggio della Lego, un centro storico immobile, soggettivo e solitario, necessariamente ancora privo di assembramenti. L’assemblamento plastico del Duomo e del campanile di Pietrasanta ricostruiscono fedelmente i colori, le proporzioni e le suggestioni della nostra splendida piazza. Nella teca espositiva, collocata all’ingresso della casa dei cittadini, c’è anche una serie di vecchi cellulari meccanicamente e umoristicamente rielaborati, appartenuti a Michelangelo, Van Gogh, Picasso e altri 30 Maestri della Pittura che ci rimandano ad un presupposto bizzarro: Come sarebbe stata dipinta la Storia se anche i grandi Maestri del passato avessero usato uno Smartphone?

Non si tratta solo di una interpretazione ironica, ma anche di un lavoro di ricerca accurato, che documenta e riproduce alcuni aneddoti storicamente accertati, come le prime “Fake-news” pubblicate dal Vasari nelle sue “Vite”. I vari capitoli sono stati pubblicati per due anni su “Il Vernacoliere” e poi raccolti in un volume.

