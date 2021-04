L’Asl Toscana nord ovest sulla situazione dell’ospedale di Barga Barga, 10 aprile 2021 – In merito alla situazione dell’ospedale di Barga, dopo alcune sospette positività riscontrate tra i pazienti del reparto di Medicina del “San Francesco” e a seguito anche di alcuni interventi di organizzazioni sindacali, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che nessun paziente positivo è rimasto a Barga e che la struttura ospedaliera è sicura, esattamente come quelle di Castelnuovo Garfagnana e di Lucca. Come noto, in questi casi, è importante seguire le norme previste per la gestione dei pazienti, utilizzando sempre i dispositivi di protezione individuale (dpi) adeguati alla tipologia dei ricoverati. In un contesto di pandemia, con molti casi sul territorio, nessun luogo può essere considerato con certezza “covid free” ed è possibile che emergano delle positività in un reparto di un ospedale, ma tramite il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione se ne può limitare l’estensione. Infine, al contrario di quanto asserito da un’organizzazione sindacale, la struttura a ferro di cavallo permette l’utilizzo di un percorso unidirezionale “pulito verso sporco”, facilitando l’adozione delle procedure di vestizione e svestizione, che sono la base per garantire la separazione delle zone di rischio tra Covid e no Covid.