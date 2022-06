“La pandemia ha insegnato alle persone a riscoprire la casa e i propri spazi, con un’attenzione al culto del bello _ raccontano Puosi e Gulino _ e si è presa sempre più consapevolezza del fatto che la grande distribuzione non porta un risparmio e sacrifica aspetti fondamentali che stanno alla base di un acquisto consapevole, come la fase di progettazione e di ascolto delle esigenze dei clienti. Del resto la cucina è diventata un investimento proeittato in 15-20 anni, più di un’autovettura. E in un’abitazione la cucina è la prima forma di investimento perchè si usa tutti i giorni ed è importante che sia funzionale al massimo”

I due re dell’arredo casa hanno cominciato come generalisti di mobili nel 2008; nel 2018 l’avvio dell’impresa monomarca Lube Store con la sede storica in via Cei a Viareggio. Da lì una rapida escalation: nel 2019 l’apertura a Lucca, nel 2020 l’avvio del Creo Kitchen a Lido di Camaiore, nel 2021 un altro Creo Kitchen a Lucca e nel 2021 il debutto di un nuovo progetto paralleli, Zona notte arredamento sempre in via Cei a Viareggio.

Tra l’altro i vulcanici Ivan Puosi e Giovanni Gulino stanno portando avanti una capillare campagna marketing improntata sui loro volti “perchè se ci metti la faccia riesci a distinguerti dalla logica della grande distribuzione e crei un’assoluta garanzia di affidabilità”