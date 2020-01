LASAGNE DI FARINA DI CASTAGNE DELLA GARFAGNANA

questa ricetta risale al medioevo e se ne trova traccia in manoscritti antichi dell’epoca,

col solito impasto potete fare le lasagne ma anche la pasta e facendolo più liquido e magari aggiungendo un uovo delle frittatine le moderne creps.

Si impasta con l’acqua, un uovo e un pizzico di sale 400 gr di farina di castagne mescolandola a 300 gr di farina bianca, questo p er quattro persone, si spiana non troppo fine, si taglia a lasagna di circa 15 x 4 centimetri (cosi è scritto nei libri) si alternerà una sfoglia con sugo di funghi secchi o di noci.



Per chi invece ci volesse fare i tagliolini o le tagliatelle basta arrotolare su se stessa la sfoglia che avete tirato e tagliarla col coltello per poi condirla come volete.

FONTE EZIO LUCCHESI