AREA PERFORMANCE: XXV ANNIVERSARIO, WEEKEND ART PARTY.

L’Artist Playground di Lucca Comics & Games in festa al Grand Hotel Guinigi proprio nei suoi 30 anni.

Lucca, 23 giugno 2023 – L’Area Performance celebra i suoi venticinque anni di attività con un

grande evento il weekend dell’8 e 9 luglio, un vero e proprio “art party”.

Il Grand Hotel Guinigi di Lucca apre le sue splendide porte e sarà lo scenario di un evento unico e

imperdibile per tutti gli appassionati di arte e cultura. In occasione dei trent’anni di attività dell’hotel e del

XXV Anniversario dell’Area Performance – ribattezzata anche l’Artist Playground di Lucca Comics &

Games – prenderà forma una celebrazione esclusiva che unirà questi due traguardi tanto importanti, da

festeggiare insieme.

L’evento si svolgerà sabato 8 e domenica 9 luglio, in un contesto disteso e rilassante. Sarà

un’occasione straordinaria per conoscere e vedere all’opera gli artisti che hanno fatto la storia di Area

Performance e per ritrovarsi in un ambiente confortevole, diverso dal consueto, ma con lo stesso spirito

che caratterizza quella che Karl Kopinski definisce il “parcogiochi degli artisti” abitualmente allestito

dentro al padiglione Carducci.

Tra gli ospiti di questo “Weekend Art Party”: Sergio Algozzino, Paolo Barbieri, Federico Bertolucci,

Simone e Giampaolo Bianchi, David Bigotti, Ivan Cavini, Candida Corsi, Livia De Simone, Marco

Di Grazia, Paola Fiorentino, Riccardo Innocenti, Cristiana Leone, Emanuele Manfredi, Silena

Moni, Angelo Montanini, Andrea Musso, Francesco Natali, Alberto Pagliaro, Beatrice Pelagatti,

Andrea Pesi, Rita Petruccioli, Andrea Piparo, Caterina Rocchi, Enrico Simonato, Cristiano

Soldatich, Marco Soresina, Melissa Spandri, Fabrizio Spadini, Martina Volandri, Antonello Venditti

e tanti altri amici.

Il pubblico avrà l’opportunità di assistere alle performance dal vivo degli artisti e di incontrarli di persona.

Sarà un’occasione per immergersi nell’arte, apprezzare le creazioni e scoprire nuovi talenti tra le eleganti

sale del Grand Hotel Guinigi. Le opere realizzate durante il periodo celebrativo saranno esposte

presso l’hotel durante Lucca Comics & Games 2023 (1 – 5 novembre) e poi donate dagli artisti per

un’asta di beneficenza organizzata dall’Associazione Area Performance per finanziare progetti di

solidarietà (Dynamo Camp, Emergency, Reparto Pediatrico Ospedale di Lucca, Pulmino della Pace,

borse di studio per la The Sign Academy oltra ai contributi per le emergenze COVID).

Il party inizierà sabato 8 luglio alle 18:30, gli ospiti dell’Associazione Area Performance ONLUS, insieme

agli enti beneficiari e ai donatori, saranno accolti dal Grand Hotel Guinigi, il luogo magico dove negli anni

molti di questi hanno alloggiato. Eccellente rappresentante dell’accoglienza italiana e del saper fare

caratteristico della cucina italiana di qualità, una volta ancora ospiterà la magia dell’arte e del fantastico.