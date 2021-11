L’arte metropolitana di Pako Bono a “La Diretta Aggiornata”

La prospettiva artistica che identifica il dato pittorico di Pako Bono attraversa il tema della realtà metropolitana il quale sarà trattato, in merito al ruolo dell’arte nella riqualificazione degli spazi pubblici, Giovedì’ 18 Novembre, nel corso della rubrica Instagram “La Diretta Aggiornata”. L’appuntamento delle ore 19.00 vedrà protagonista l’ospite, in collegamento da Novara, per un itinerario che Piero Garibaldi condurrà a partire dal proprio profilo per toccare le mete che hanno caratterizzato il percorso dell’artista italo-argentino.