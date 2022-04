L’arte del giardino di scena a “Marina in Fiore”

Più di 60 espositori provenienti da Toscana, Emilia Romagna, Sardegna e Piemonte saranno i protagonisti dell’edizione 2022 di “Marina in Fiore”, la mostra mercato dedicata al giardinaggio e all’artigianato “verde” che torna a colorare le strade di Tonfano da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio.

Organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e sostenuta dalle categorie economiche della Marina, oltre che da alcuni sponsor privati, la fiera si svilupperà fra piazza XXIV Maggio (lato farmacia), via Versilia (dallo spazio Agorà fino all’incrocio con via Manzoni), via Carducci (fino a via Sant’Antonio) e via Donizetti (fino a piazza Villeparisis, esclusa). “Con questa edizione – spiega il presidente del Consorzio, Carlo Alberto Carrai – iniziamo a portare ‘Marina in Fiore’ dentro un circuito di livello interregionale dedicato alle manifestazioni a tema giardinaggio: abbiamo partecipato a Murabilia, a Lucca, ponendo le basi per una collaborazione di promozione reciproca; inoltre, accoglieremo organizzatori di atri eventi simili che si svolgono nel centro-nord Italia per strutturare, anche con loro, un progetto di sviluppo condiviso”.

Una nuova ripartenza, più ampia e inclusiva, per “Marina in Fiore” ma per tutto il territorio versiliese: “Una risposta di partecipazione importante – ha sottolineato Francesca Bresciani, assessore agli eventi – dopo due anni di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria. ‘Marina in Fiore’ è un appuntamento che, per Pietrasanta e per la Versilia, segna da sempre il pronti-via della bella stagione ma che, mai come quest’anno, sentiamo come un momento di vera rinascita”.

Oltre alla suggestiva passeggiata fra espositori di fiori, piante, arredi da giardino, articoli per giardinaggio, prodotti di erboristeria, pubblicazioni sul florovivaismo, fiori secchi e artificiali, il programma di “Marina in Fiore” propone incontri con maestri giardinieri, presentazioni di libri (da segnalare “Gli erbi spontanei della Versilia” di Roberto Moriconi e Daniele Lazzerini, il cui ricavato andrà in beneficenza all’ospedale Opa di Massa) e la presentrazione in anteprima di “Acqua di Pietrasanta”, una fragranza per ambienti ispirata alle note agrumate del limone cedrato, antica cultivar originaria delle campagne cittadine e utilizzata nei giardini medicei fiorentini all’inizio del XVII° secolo.

Programma dettagliato su inversilia.com.