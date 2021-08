L’ARROSTO RIPIENO DELLA TASCA

L’ARROSTO RIPIENO DELLA TASCA



per la cena di stasera

ricetta di mi mà cucinava così

la tasca ripiena è buona arrosto come nella ricetta che leggerete ma è adatta a farci anche un buon brodo con gli odori del caso.



Far incidere la tasca dal vostro macellaio per ragioni di praticità . Preparare il ripieno (quello delle polpette và benissimo) mescolando in una ciotola la carne tritata, la salsiccia priva del budello, il prosciutto a dadini, i formaggi grattugiati, l’uovo sbattuto con un po’ di latte se volete un ripieno piu’ morbido, anche una fetta di pane bammollato nel latte, prezzemolo tritato, salate leggermente pepate e poi fate riposare in frigo il ripieno per circa 10 minuti.



Riempire la tasca facendo attenzione a compattare e a distribuire bene tutto il ripieno lasciando un pò di spazio altrimenti la tasca scoppierà e poi cucire con ago e filo da cucina il lato aperto , cercando di serrare per bene, affinchè non fuoriesca il ripieno durante la cottura.



potrete mettere all’interno anche una carota lessata e intera e un uovo sodo.



Infarinare leggermente la tasca e metterla nella casseruola.



Cuocere la tasca per qualche minuto per lato e poi sfumare con il vino bianco, mettere il rosmarino e cuocete aiutandovi con del brodo aggiunto poco per volta

dopo un’oretta che cuoce, punzecchiando con uno stuzzicadenti, se vedete che fuoriesce un liquido chiaro significa che si è cotto altrimenti se il liquido è rosa, bisogna cuocere ancora un po’.

Una volta cotta, togliere la tasca dal sugo e farla raffreddare per bene prima di affettarla.



Sistemare le fette in una pirofila fate un trito di aglio rosmarino e salvia, aggiungerlo al sugo di cottura con mezzo bicchiere di vino bianco e una noce di burro e prima che ritorni sull’olio togliere dal fuoco e metterlo nel vassoio dove avete messo le fette di carne

FONTE EZIO LUCCHESI