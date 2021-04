Per iniziativa dell’Assessorato alla Cultura e Turismo, in occasione delle festività pasquali, è stata installata nella centralissima e rinnovata piazza Garibaldi, cuore del paese, la campana “Incontro dei Popoli“ del rinomato artista toscano Roggi.

La scultura in bronzo traforato che poggia su un blocco di travertino presenta un intreccio di figure umane, un inno alla pace e all’amore universale, rafforzato da due frasi incise sull’opera, una in italiano “un seme nel mondo” e l’altra in inglese “Love makes the world go round”.