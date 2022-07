L’AMMINISTRAZIONE MENESINI VARERA’ NEI PROSSIMI GIORNI MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

L’AMMINISTRAZIONE MENESINI VARERA’ NEI PROSSIMI GIORNI MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

La prossima settimana sarà emessa una apposita ordinanza

L’amministrazione Menesini varerà nei prossimi giorni alcune misure straordinarie per la prevenzione degli incendi boschivi. A fronte delle particolari condizioni climatiche e della siccità e visto il periodo a rischio incendi stabilito dalla Regione Toscana fino al prossimo 31 agosto l’ente sta lavorando ad una apposita ordinanza che entrerà in vigore nella prossima settimana. Il provvedimento prevederà che tutti i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, ripuliscano da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l’area limitrofa a strade pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà per una fascia di almeno 3 metri. Inoltre saranno previsti specifici obblighi per i proprietari di terreni coltivati e i titolari di insediamenti residenziali, turistico/ricettivi o produttivi. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dall’ordinanza comporterà l’applicazione di sanzioni.

“La prevenzione è un fattore molto importante per evitare gli incendi boschivi – spiega l’assessore alla protezione civile, Davide Del Carlo-. La cura e la corretta manutenzione di terreni ed aree vicine a zone boscate è infatti fondamentale quale deterrente al verificarsi di roghi e ad evitare il loro propagarsi e dovrebbe essere un’attività normalmente svolta dai proprietari o conducente di terreni. Alla luce delle particolari condizioni climatiche che stiamo vivendo e della siccità venutasi a creare abbiamo deciso di adottare alcune misure straordinarie di prevenzione che saranno oggetto di un’apposita ordinanza che entrerà in vigore nella prossima settimana. Invitiamo tutti coloro che sono interessati dal provvedimento a collaborare e a rispettarla per contribuire a garantire la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente”