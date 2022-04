L’amministrazione Menesini rimborserà almeno il 90 per cento del totale versato per il pagamento della retta di frequenza dell’asilo asilo nido relativa al mese di aprile 2022 alle famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati e che usufruiscono dei ‘buoni servizio’ regionali che in totale sono circa 110. Potranno usufruire del rimborso coloro che alla data del 16 maggio 2022 siano in regola con i pagamenti delle rette asilo nido a proprio carico riferite ai mesi da settembre 2021 ad aprile 2022 compresi. Questa importante misura di sostegno alle famiglie viene finanziata con i fondi provenienti dal Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) nell’ambito del ‘Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i bambini e le bambine dalla nascita fino a sei anni’.

“Come da alcuni anni a questa parte anche per il 2022 proseguiamo ad utilizzare una parte considerevole dei fondi Miur destinati all’educazione e all’istruzione dei bambini fino a 6 anni per rimborsare alle famiglie quote importanti delle rette versate per il nido – afferma l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Per il mese di aprile sarà rimborsato almeno il 90 per cento del totale della retta, un aiuto credo importante per le famiglie. Siamo convinti dell’importanza rivestita dai servizi per la prima infanzia e , in primis, dai nidi che svolgono una funzione pedagogica fondamentale , ma hanno anche una funzione sociale, perché aiutano i genitori con bambini piccoli a conciliare meglio i tempi di vita con i tempi del lavoro”.

Le famiglie beneficiarie riceveranno una comunicazione via email dal Comune in cui saranno spiegate le procedure da seguire per la riscossione del rimborso. Coloro che vogliono l’accreditamento del rimborso sul proprio Iban devono compilare l’ apposito modello e inviarlo entro il 16 maggio all’indirizzo email asilinido@comune.capannori.lu.it,

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Asili Nido 0583/ 428436- 428305.