L’amministrazione Menesini al lavoro per installare 18 postazioni di ricarica elettrica ultraveloce per auto sul territorio

L’amministrazione Menesini intende istituire una rete diffusa sul territorio composta da 18 postazioni di ricarica elettrica ultraveloce per auto. A tal fine ha partecipato ad un avviso del Consorzio Energia Toscana che sta svolgendo per conto dei Comuni le procedure di gara necessarie all’installazione delle colonnine che dovrebbero concludersi entro la primavera.

“Abbiamo colto questa importante opportunità con l’obiettivo di dotare il nostro territorio, da nord a sud, di una rete di postazioni di ricarica elettrica ultraveloce per auto su aree pubbliche per agevolare coloro che possiedono un mezzo ad alimentazione elettrica, che sono sempre più numerosi, anche alla luce dei vari incentivi previsti per l’acquisto di questo tipo di autoveicoli – spiega l’assessore alla mobilità, Giordano Del Chiaro-. Più in generale il fine è sostenere lo sviluppo di una mobilità sostenibile e meno inquinante e agevolare il percorso che porterà ad una progressiva transizione ai veicoli elettrici e all’abbandono di quelli alimentati con combustibili fossili, con l’obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera e quindi migliorare la qualità dell’aria del nostro territorio. Stanno per concludersi le procedure di gara e auspichiamo di poter ottenere il finanziamento per realizzare a Capannori un’infrastruttura sempre più necessaria “

Le collocazioni delle 18 postazioni di ricarica elettrica sono: piazza del mercato a Marlia, parcheggio pubblico di Lappato, Parco Pandora a Segromigno in Monte, parcheggio pubblico a Borgonuovo, Piazza Fanini a Segromigno in Piano, Piazza Caduti di Nassiriya a Lammari, parcheggio pubblico vicino all’ufficio postale a Lunata, piazza Aldo Moro a Capannori, polo culturale Artèmisia a Tassignano, parcheggio del cimitero a Santa Margherita, parcheggio della scuola primaria a Pieve San Paolo, uscita dell’autostrada al Frizzone, parcheggio della zona industriale a Carraia, parcheggio in via di Vorno a Guamo, parcheggio del campo sportivo a Massa Macinaia, scuola secondaria di primo grado a San Leonardo in Treponzio, via Nuova a Colle di Compito, piazza Signorina Gina a Castelvecchio di Compito.