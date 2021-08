L’amministrazione ha messo a disposizione 15.000 euro per le spese che le famiglie di persone affette da malattie rare hanno sostenuto

L’amministrazione ha messo a disposizione 15.000 euro per le spese che le famiglie di persone affette da malattie rare od orfane di diagnosi hanno sostenuto nel corso del 2020. Le domande saranno accolte fino al 3 settembre.

E’ stato pubblicato il bando con cui i familiari di persone affette da malattire rare od orfane di diagnosi potranno fare richiesta per ottenere un ristoro.

L’amministrazione ha infatti messo a disposizione 15.000 euro per coloro che durante lo scorso anno hanno dovuto sostenere spese importanti per tutta una serie di prestazioni, ausilii, dispositivi medici e visite che non sono rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale.

Il bando è stato realizzato in collaborazione con l’associazione “Amici del cuore”, sulla base di una apposita convenzione. Potranno accedervi le famiglie delle persone affette da malattie rare od orfane di diagnosi che abbiano sostenuto nel 2020 spese documentate riferite a progetti di riabilitazione funzionale, visite private, domiciliari e non domiciliari non rimborsabili o non riconosciuti dal sistema di assistenza territoriale, assistenza domiciliare specializzata da parte di operatori sociali privati a carico della famiglia, acquisto di integratori, para-farmaci, dispositivi medici, ausili, preparazioni galeniche e omeopatiche, ausili ortopedici e sistemi posturali non rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale, visite specialistiche e cure dentistiche effettuate da professionisti in regime di libera professione o privata.