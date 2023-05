“OGNI GIORNO, TUTTI I GIORNI CON I CITTADINI”: SABATO 13 MAGGIO L’AMMINISTRAZIONE D’AMBROSIO INCONTRA I CITTADINI DI MARGINONE

Altopascio, 11 maggio 2023 – Secondo appuntamento per “Ogni giorno, tutti i giorni con i cittadini”, il progetto dell’amministrazione D’Ambrosio che coinvolge giunta e consiglieri di maggioranza in una serie di incontri programmati sul territorio, direttamente a casa delle persone. Sabato 13 maggio, dalle 9 alle 12:45, i rappresentanti dell’amministrazione altopascese incontreranno i residenti di Marginone lungo via Mammianese (lato sinistro) dalla farmacia fino all’altezza di via Brunelleschi, lungo via Brunelleschi, in piazza Matteotti, in via di Montecarlo e in via Generale La Marmora.

Il calendario di “visite” a domicilio dell’amministrazione prosegue per tutto il mese di maggio, per un totale di quattro appuntamenti tra le diverse frazioni della cittadina del Tau. Dopo l’incontro con i residenti di Marginone, si continua sabato 20 maggio ad Altopascio, lungo via Francesca Romea, da piazza del Porto fino all’incrocio con via Catalani (entrambi i lati), per poi spostarsi in via Regina Elena. E poi sabato 27 maggio, a Badia Pozzeveri, in via della Fossetta, via dei Centoni e Corte Casali.

Contemporaneamente, continuano anche i ricevimenti con la cittadinanza direttamente in Comune. Il giovedì, infatti, è il giorno dedicato al ricevimento libero del sindaco: dalle 9 alle 12 sarà sufficiente presentarsi al palazzo comunale, senza appuntamento. Infine è sempre possibile contattare l’amministrazione comunale con un messaggio WhatsApp al numero 377.3594051.