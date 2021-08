L’amministrazione comunale illustra ai cittadini la viabilità alternativa durante i lavori di Acque spa

Doppia assemblea pubblica per parlare della viabilità temporanea che interesserà i paesi di Zone, Segromigno in Piano, Segromigno in Monte e San Colombano durante i lavori di fognatura e acquedotto realizzati da Acque Spa su viale Europa di Lammari e Marlia, che partiranno a breve.

La prima assemblea per spiegare le strade interessate e la viabilità temporanea utilizzata per il passaggio dei mezzi pesanti si terrà mercoledì 25 agosto, alle 21:00, nell’area esterna del parco scientifico di Segromigno in Monte, in via Nuova 44/A. Saranno presenti l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e i dirigenti tecnici di Acque Spa.

La seconda assemblea si terrà invece nell’area esterna del Comitato di Zone, a Zone, in via della Cateratta, giovedì 26 agosto, alle 21:00, sempre con la partecipazione dell’assessore Del Carlo e dei dirigenti tecnici di Acque Spa.