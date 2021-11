L’Amministrazione Comunale di Massarosa si unisce al dolore di familiari ed amici per la scomparsa del professor Renzo Belli,

L’Amministrazione Comunale di Massarosa si unisce al dolore di familiari ed amici per la scomparsa del professor Renzo Belli, storico Preside del Nautico di Viareggio e grande fotografo, bargecchino d’adozione.

“La notizia della morte di Renzo Belli mi colpisce – queste le parole della Sindaca Simona Barsotti – un “grande” uomo vissuto per i suoi ragazzi e per i suoi valori sociali, sempre disponibile per accompagnarci nella conoscenza attraverso il suo scatto mai scontato. Tante le occasioni in cui ha collaborato con il nostro Comune, ricordo quando preparammo insieme la visita ai campi di concentramento nel 2014 nell’ambito del Gemellaggio Massarosa-Luzna di cui furono protagonisti assoluti proprio i giovani. Non dimenticheremo il suo insegnamento, il suo sorriso, la sua ironia mai fuori luogo e il suo modo di vivere gli istanti che la vita ti propone”.