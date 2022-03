E’ indetto una concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti, con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale”, categoria professionale C, posizione economica C1, da assegnare al Servizio Polizia Locale del Comune di Forte dei Marmi. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti requisiti generali e speciali che possono essere consultati nel bando disponibile al seguente link: http://servizi.comune.fortedeimarmi.lu.it/…/dett…