CAPANNORI – L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CERCA SPONSOR PER GLI EVENTI CELEBRATIVI DEL BICENTENARIO DEL COMUNE. EMESSO UN AVVISO PUBBLICO

L’amministrazione comunale cerca sponsor per le iniziative di celebrazione del Bicentenario del Comune che ricorrerà il prossimo 24 settembre. A questo fine ha emesso un avviso pubblico rivolto a operatori economici, singoli e associati, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere. Le offerte di sponsorizzazione potranno essere di tipo finanziario o tramite fornitura di beni o servizi e dovranno riguardare una serie di eventi inseriti nel programma delle celebrazioni dei 200 anni della nascita del Comune realizzato con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato locale, delle istituzioni scolastiche, delle parrocchie e di tanti cittadini. Le offerte di sponsorizzazione possono essere presentate per tutto l’arco dell’anno 2023. L’amministrazione garantirà agli sponsor un’adeguata visibilità attraverso, ad esempio, la presenza del marchio sui materiali ufficiali di comunicazione dell’evento, la partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell’evento, come conferenze stampa ed eventi inaugurali, valorizzazione dello sponsor in spazi comunicativi del Comune non strettamente legati all’evento sponsorizzato; opportunità di distribuire, per un periodo determinato da concordare con l’Amministrazione Comunale e secondo limiti definiti dalla stessa, materiali informativi dello sponsor in punti informativi del Comune o negli sportelli turistici della città.

“In occasione del Bicentenario del Comune stiamo realizzando un importante e ricco programma di eventi celebrativi coinvolgendo le tante realtà del nostro territorio con l’obbiettivo di rafforzare la memoria della storia, dei personaggi e dei tratti salienti della nostra comunità e far emergere, con ancora più forza, i tratti distintivi e identitari di Capannori e di tutte le sue 40 frazioni – spiega Silvana Pisani, consigliera delegata al Bicentenario- . Riteniamo importante il contributo di soggetti privati, enti ed istituzioni alla realizzazione di questo calendario di iniziative in modo da costruire una sinergia che ne consenta la migliore realizzazione possibile. Vista la straordinarietà dell’evento e la sensibilità che le attività produttive del nostro territorio hanno sempre dimostrato nel sostenere varie manifestazioni promosse dal nostro ente confidiamo in un’ampia partecipazione a questo avviso”.

Di seguito gli eventi sui quali sarà possibile formalizzare contratti di sponsorizzazione:

Mostra fotografica diffusa sul territorio (maggio/dicembre 2023); Festival Musicale delle Pievi, concerti musicali eseguiti da associazioni musicali bandistiche e corali (giugno-luglio-agosto); Concerti all’alba e al tramonto, concerti di musica classica e jazz in ambientazioni di particolare pregio paesaggistico (luglio); Festa dell’aria e dello sport, Festival di mongolfiere, aria e delle associazioni sportive per la promozione dello sport (settembre); Sagra delle sagre – evento gastronomico in piazza Aldo Moro con degustazione dei piatti tipici delle sagre capannoresi (settembre); Mostra sull’emigrazione capannorese, mostra didattica rivolta prevalentemente ai quattro Istituti Comprensivi del territorio, sul tema dell’emigrazione capannorese, con visite guidate (ottobre-dicembre); Monumenti ai caduti, restauro di 3 monumenti ai caduti presenti sul territorio (novembre-dicembre); Pubblicazioni, realizzazione di pubblicazioni divulgative e di approfondimento di storie di comunità, luoghi e personaggi del territorio (tutto l’anno).

Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire via PEC all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@ cert.legalmail.it. Le proposte dovranno pervenire almeno 2 settimane prima rispetto alla data dell’evento indicato (ovvero rispetto al primo giorno del mese di riferimento laddove sia indicato un periodo mensile) in riferimento all’evento/iniziativa che si intende sponsorizzare. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare ed accogliere anche offerte pervenute oltre lo stesso termine, nonché di negoziare direttamente con potenziali sponsor, nel caso in cui non siano pervenute offerte o le stesse non coprano per intero il valore dell’iniziativa. L’avviso pubblico con i relativi allegati è pubblicato sull’albo pretorio online del Comune. Per informazioni tel. 0583 428211.