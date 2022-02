L’amazzone barghigiana Sara Morganti al vertice mondiale

BARGA – Grazie ai suoi successi l’atleta azzurra di para dressage è balzata al secondo posto nella Classifica Mondiale Individuale FEI (federazione Equestre Internazionale) di Para Dressage.

Nuove e meritate soddisfazioni per la nostra Sara Morganti, atleta azzurra del para dressage che a settembre ha conquistato due storiche medaglie di bronzo alle paralimpiadi di Tokyio. Davanti a lei solo la fortissima americana Roxanne Trunnel che infatti a Tokyo ha conquistato due ori. Nella classifica, grazie alle medaglie olimpiche ed ai punteggi accumulati nel 2021, la Trunnel è prima con 2548 punti, mentre la barghigiana Sara è al secondo posto con 2100 punti precedendo Richard Snikus che ha 2047 punti. Ora, per Sara, è tempo di pensare anche ai prossimi impegni. Il primo a fine febbraio a Cattolica, poi anche in Europa, in Belgio e poi in Olanda. Il tutto come cammino di preparazione per l’appuntamento forse adesso più atteso, i mondiali che si terranno in Danimarca. Sara ci arriva essendo campionessa mondiale in carica e di certo non manca la volontà per riconfermarsi.

FONTE NOITV