L’altro ieri ho incontrato il neo eletto sindaco di Seravezza per il formale passaggio di consegne alla guida del Comune. A Lorenzo Alessandrini e alla nuova Amministrazione ho augurato buon lavoro, con l’auspicio che sappiano operare per il bene di tutti i cittadini e nel superiore interesse della collettività, come hanno fatto le Amministrazioni di centrosinistra avvicendatesi alla guida del Comune negli ultimi vent’anni.

Con Alessandrini abbiamo brevemente parlato della situazione finanziaria del Comune e di alcune attività in corso avviate dalla mia Amministrazione. Ho molto apprezzato che il nuovo sindaco abbia riconosciuto lo stato di buona salute delle finanze comunali.

Lascio infatti conti in ordine e una situazione di bilancio di grande equilibrio. Il conto cassa è di 6.034.248 euro. La nuova Amministrazione trova anche lavori pubblici finanziati per circa 1 milione di euro derivanti dal contributo straordinario versato dai privati che realizzeranno il nuovo supermercato di Ponte di Tavole.

Ho ricordato ad Alessandrini che quella somma è destinata alla riqualificazione del centro di Querceta e l’ho vivamente pregato di confermare tale previsione.

Allo stesso modo mi auguro che porti a compimento l’opera avviata dall’Amministrazione uscente per la messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e delle scuole, già impostata sia a livello progettuale sia per quel che riguarda i finanziamenti. Dopo il Municipio, dove i lavori sono in corso, e i plessi “Salvatori” e “Munari”, già completati, il programma interesserà il corpo aule della “Pea” e porterà all’ampliamento e alla messa in sicurezza della relativa palestra. Il quadro delle attività in essere si completa con i lavori per la ripavimentazione del cimitero di Querceta, ormai quasi ultimati, con l’imminente avvio del primo lotto dell’analogo intervento al camposanto del capoluogo, con le opere in corso di completamento alla stazione ferroviaria e con il cantiere del nuovo cavalcavia di Querceta che partirà ai primi del 2022.

Riccardo Tarabella