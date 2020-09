L’altra Villa presenta Vaneggiar cantando: la follia nel melodramma

L’altra Villa presenta Vaneggiar cantando: la follia nel melodramma

Concerto lirico

Martedì 15 settembre ore 21.00 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Evento in collaborazione con il centro L’Agorà di Viareggio

Necessaria prenotazione 0584 787251. Ingresso a pagamento

La rassegna di Villa Bertelli a Forte dei Marmi L’altra Villa presenta Vaneggiar cantando: la follia nel melodramma, un concerto lirico per incontrare il comune sguardo, che accompagna alcune delle protagoniste dell’opera nei sentieri della follia. L’appuntamento è martedì 15 settembre alle 21.00 nel Giardino dei lecci, dove si esibiranno il soprano Silvia Pacini, il soprano Fabiola Formiga, Massimo Colombani al flauto, Veronica Pucci con l’arpa e Cesare Goretta al pianoforte. L’evento è promosso da Villa Bertelli, in collaborazione con il centro Incontri Contemporanei L’Agorà, di Viareggio, che, alle 18.00 in Piazza Campioni all’ex Supercinema, presenterà il libro di Alessandro Gnocchi I nemici di Oriana, nell’ambito di una serie di appuntamenti dedicati alla giornalista fiorentina, scomparsa proprio il 15 settembre del 2006. Il concerto serale di Villa Bertelli raccoglierà l’ideale testimone delle celebrazioni per la Fallaci e offrirà anche l’occasione per un momento di confronto e introspezione, a cui interverranno la psicoanalista Giulia Bianchi e la laureanda in psicologia Federica Figus. Necessaria la prenotazione allo 0584 787251. Ingresso a pagamento 10 euro.