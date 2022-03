L’alto artigianato in mostra alle Grasce

Sarà l’alto artigianato toscano, frutto d’ingegno e abilità tramandate da generazioni, il protagonista di “Armonie in bianco”, la nuova mostra che sarà ospitata da sabato 12 marzo (taglio del nastro alle 12) e fino al 3 aprile nella sala delle Grasce, a Pietrasanta.

“L’artigianato e l’artigianalità sono fra le eccellenze di Pietrasanta e valori che ne hanno scritto la storia artistica, commerciale ed economica – commenta il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – accogliere qui un’esposizione dedicata all’alta manifattura prosegue e impreziosisce questa tradizione, che è un tratto distintivo della nostra città, in Versilia e a livello internazionale”.

In mostra i lavori di 24 artisti toscani: sculture, ceramiche, creazioni tessili, accessori di moda e oggetti di design, pezzi unici o di piccolissima serie tutti accomunati dal colore bianco, in differenti gradazioni.

L’esposizione si inserisce nel progetto “Galleria dell’artigianato” promosso da Regione Toscana e realizzato da Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, con Confartigianato Imprese Toscana, CNA Toscana e il supporto del Comune di Pietrasanta.

La mostra sarà aperta gratuitamente tutti i giorni dalle 16 alle 19 e, nei festivi, anche dalle 10 alle 13. In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, dal 28 marzo al 1° aprile, sarà sempre aperta mattina e pomeriggio.

Ingresso secondo normative anti covid vigenti.