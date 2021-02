La responsabile Provinciale del Dipartimento Equità Sociale e Disabilità di Fratelli d’Italia, Chiara Benedusi, lancia un monito alle famiglie e agli insegnanti della Versilia: anche qui si sono verificati casi di maggior difficoltà soprattutto per gli studenti più ‘fragili’ nello svolgimento dell’attività scolastica in periodo di pandemia.

“Il lockdown non ha giovato a nessuno sul piano della salute mentale _ premette Benedusi _ ma tra i più penalizzati ci sono stati sicuramente i bambini, gli adolescenti e soprattutto i più fragili, che avevano già vissuto un trauma nella prima ondata. Chi ha un disordine del neuro sviluppo o una condizione di disabilità ha evidenziato richieste di molte più attenzioni e ha manifestato di sintomi ansiosi rilevanti. La deprivazione sociale può avere effetti a lungo termine sulla salute psicologica. Nei ragazzi si sono evidenziati alcuni deficit nella capacità di concentrarsi, memorizzare e mantenere l’attenzione a lungo. La causa è da attribuirsi a un eccesso di tensione emotiva: ansia, stress, preoccupazione sono fattori che incidono negativamente e in maniera diretta sulla concentrazione e sulla motivazione dei ragazzi. Nei più piccoli si sono notati comportamenti di attaccamento e regressione – mettersi il dito in bocca, piangere frequentemente di fronte all’insuccesso o alla frustrazione, richiedere la presenza dei genitori – mentre gli adolescenti hanno manifestato un umore altalenante, irritabilità e difficoltà di concentrazione. In merito all’impatto della pandemia Covid-19 _ prosegue Benedusi _ risulta che per molti bambini in età prescolare e ragazzi tra i 6 e i 17 anni sono insorte problematiche comportamentali. Come responsabile provinciale di Lucca del Dipartimento Equità Sociale e Disabilità di Fratelli d’Italia, non posso che sollecitare una maggiore attenzione da parte delle famiglie e degli insegnanti scolastici della Versilia a osservare con più scrupolosità eventuali disagi o atteggiamenti ambigui, chiedendo in primis da genitore di non sottovalutare nessun aspetto comportamentale in questo delicato e anomalo momento incentivando il dialogo quotidiano”