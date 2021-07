L’albicocca – che gli antichi romani apprezzavano e chiamavano mela armena, arriva dal lontano oriente.

L’albicocca (Prunus armeniaca L),che gli antichi romani apprezzavano e chiamavano mela armena, arriva dal lontano oriente. Le sue origini, però, sono in Persia, o in Cina, dove veniva coltivata già dal 3000 a.C.

La sua diffusione nel bacino del Mediterraneo fu consolidata dagli arabi: infatti “albicocco” deriva dalla parola araba al-barqūq.

L’albicocca, dicono i vecchi, è un frutto che andrebbe mangiato a completa maturazione, appena spiccato dal ramo, cosa difficile, oggidì, se non si ha una pianta nell’orto…

Campania ed Emilia Romagna sono le regioni italiane che maggiormente le producono.