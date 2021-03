L’aglione è stato iscritto all’anagrafe della biodiversità

L’aglione è stato iscritto all’anagrafe della biodiversità

di Claudio Vastano

L’aglione, conosciuto soprattutto per essere il condimento dei pici toscani, è una varietà botanica

che, assieme ad altre, rischia di scomparire dai nostri campi. Per salvaguardarne l’esistenza,

l’Allium ampeloprasum, è stato recentemente inserito nel Repertorio regionale della Toscana e

nell’Anagrafe nazionale dell’agrobiodiversità. Lo ha annunciato la Regione Toscana in un

comunicato ufficiale, sostenendo che “questa pianta rischiava lestinzione, ma oggi può

rappresentare una nuova occasione di sviluppo per l’agricoltura toscana.”

Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione, ha aggiunto che “la sua presenza non solo può

costituire un’attività di rilancio economico, specie nelle aree considerate marginali, ma anche

rafforzare limmagine della Toscana come luogo di qualità grazie a l’equilibrio fra ambiente,

agricoltura e attività dell’uomo.

Un vero e proprio agro-ecosistema.”

Assieme all’aglione è stato iscritto all’Anagrafe anche il grano 23, una varietà di frumento coltivata

in Lunigiana da cui si produce una farina idonea a prodotti poco lievitati.