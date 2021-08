Ladri in casa, una donna arrestata dai Carabinieri a Massarosa

I Carabinieri della Stazione di Massarosa hanno arrestato in flagranza una ragazza, D.F., 19enne, nata a Roma, senza fissa dimora, sorpresa mentre rubava all’interno di un’abitazione nella frazione di Quiesa.

Nel pomeriggio di ieri infatti, un residente ha notato la donna che si aggirava ed armeggiava nelle vicinanze di un’abitazione vicina alla sua e, essendosi insospettito, ha subito allertato i Carabinieri.

Immediatamente sono giunte due pattuglie dell’Arma che effettivamente hanno sorpreso la giovane mentre usciva dall’abitazione nella quale si era introdotta poco prima mediante l’effrazione di una finestra.

Unitamente alla ragazza è stato fermato anche un altro soggetto, un 13enne già noto per simili episodi.

I due soggetti quindi sono stati sottoposti a perquisizione e sono stati trovati in possesso di alcuni cacciaviti ed arnesi da scasso nonché della somma di 50 euro asportata poco prima all’interno dell’abitazione.

I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva e l’hanno poi restituita al legittimo proprietario.

I due soggetti sono stati poi portati in caserma e la 19enne è stata dichiarata in arresto e trattenuta nelle camere di sicurezza mentre il 13enne è stato affidato ad un parente.

Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Lucca e si è conclusa con la richiesta dei termini a difesa e con la sottoposizione della ragazza alla misura del divieto di dimora nella provincia di Lucca.