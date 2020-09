Ladri in azione in Darsena: esercenti e residenti esasperati

L’allarme lo ha messo subito in fuga. Non ha avuto tempo di arrivare alla cassa, dove comunque non avrebbe trovato niente, perchè l’incasso non viene mai lasciato viste le frequenti visite. E’ l’ennesimo episodio riaccende i timori degli esercenti e dei residenti del centro di un quartiere spesso mal frequentato di sera e di notte.

Appena dieci giorni fa nella vicina piazzetta dell’ex pesa un feroce accoltellamento tra nordafricani era quasi costato la vita ad un 31enne marocchino, ferito gravemente al volto. La Polizia aveva subito indivuato il responsabile, un tunisino di 40 anni. Chi vive e lavora in Darsena, spesso vittima di furti, torna a chiedere più sicurezza.