L’acqua sarà il primo flagello del riscaldamento globale

di Claudio Vastano

Secondo uno studio recentemente pubblicato dalla World Meteorological Organization (WMO) sono i cataclismi legati all’acqua, quelli che ogni anno causano i più grandi disastri in termini di danni economici e perdita di vite umane. La ricerca dà un’idea degli eventi occorsi negli ultimi 50 anni, e che –con ogni probabilità- continueranno a peggiorare anche in futuro.

Prova ne sono le recenti catastrofi che si sono abbattute su Cina, Belgio e Germania.

“I rischi legati al clima e all’acqua stanno aumentando di frequenza e intensità a causa dei cambiamenti climatici. Il bilancio umano ed economico è stato evidenziato con i tragici effetti delle piogge torrenziali e delle inondazioni che hanno investito Europa centrale e Cina” ha dichiarato il segretario generale del WMO, Petteri Taalas.

“Nessun paese -sviluppato o in via di sviluppo- è immune al cambiamento climatico. È imperativo investire di più nell’adattamento ai cambiamenti climatici, e un modo per farlo è rafforzare i sistemi di allarme rapido multi-rischio.”