L’acqua, questa materia preziosa che ora per averla basta aprire un rubinetto…

In passato la presenza di fontane pubbliche o private era molto diffusa spesso integrata dalla presenza di punti di abbeveraggio per gli animali e da lavatoi pubblici per il lavaggio della biancheria. Molte fonti erano normalmente ubicate lungo la viabilità e costituivano oltre che il bene comune legato al fabbisogno della collettività un punto di incontro e di aggregazione.