“L’acqua di Afrodite”, nuovo gioiello in piazza Statuto

Non c’è stato il taglio del nastro, né quel cerimoniale che accompagna, di norma, un’inaugurazione. Ci sono stati, invece, gli applausi commossi dopo le note del “Silenzio fuori ordinanza” che ha scandito, in piazza Statuto, il ricordo e l’omaggio alle vittime dell’alluvione del ’96. Un minuto di raccoglimento ad aprire la consegna alla città della splendida scultura-fontana del maestro Girolamo Ciulla, durante il quale anche “L’acqua di Afrodite” si è fermata: “La Natura può essere Madre e Matrigna – le parole della presidente del consiglio comunale di Pietrasanta, Paola Brizzolari – nessuno di noi potrà né dovrà mai dimenticarlo. 26 anni fa, l’acqua portò dolore e morte nella nostra comunità. Nel 2015 è stato il vento ad abbattere, sdradicare, distruggere. Vorrei che l’opera del maestro Ciulla fosse il nostro nuovo inizio, verso un percorso di riconciliazione con le forze della Natura donatrici di vita, nel ricordo presente di chi non c’è più”.

L’Afrodite di Ciulla trasmette una bellezza ultradivina, che invita alla contemplazione e che, attraverso l’acqua che scivola lungo i suoi lineamenti, richiama alla rigenerazione dello spazio e dello spirito: “Da tantissimi anni questo progetto era nel cassetto – ha proseguito il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – e quando il maestro Ciulla me l’ha mostrato, non ho avuto dubbi: doveva essere portato qui, in questo angolo di piazza Statuto, prima spoglio e abbandonato, per farlo rinascere. Lo ringrazio, per aver accettato la proposta e aver fatto dono alla città di quest’opera; grazie a Christian Lange e allo staff della MarbleArtWork per averlo assistito nella lavorazione e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. E annuncio che, a breve, proprorrò per Girolamo Ciulla la cittadinanza onoraria di Pietrasanta”.