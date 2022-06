l’accoglienza dei migranti nel passato e nel futuro della Chiesa di Lucca

Ufficio Migrantes: l’accoglienza dei migranti nel passato e nel futuro della Chiesa di Lucca

Si intitola «Rileggere il passato per costruire il futuro» ed è promosso dall’Ufficio Migrantes della Diocesi di Lucca, domani, martedì 28 giugno nel Salone dell’Arcivescovato alle ore 18. Si tratta di una tavola rotonda proposta attorno alla Giornata Onu del Rifugiato del 20 giugno scorso e in vista della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 25 settembre. Servirà a guardare alle esperienze di accoglienza della Chiesa di Lucca vissute nel recente passato fino ad arrivare ai profughi ucraini dei giorni nostri. Interverranno don Bruno Frediani parroco nella vallata di Camaiore, don Silvio Righi parroco di Camaiore, Sara Vatteroni coordinatrice regionale Migrantes, don Simone Giuli direttore della Caritas e Lino Paoli per la Comunità di Sant’Egidio. Parteciperà anche l’arcivescovo Paolo Giulietti. Per saperne di più www.diocesilucca.it.