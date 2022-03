L’ACCAPARRAMENTO ALIMENTARE SIGNIFICA METTERE ALLA FAME I POVERI E I PROFUGHI

Chi fa l’accaparramento alimentare sappia che è la maniera inetta ma soprattutto cinica per mettere alla fame chi non può permetterselo ma soprattutto l’aiuto ai profughi. E’ il tradimento assoluto della fede cristiana. Non fatelo e non fatevi coinvolgere in questo buio della ragione. La pancia piena è il sintomo ineluttabile che la coscienza è vuota. Gli spasmi della coscienza sono peggiori di quelli che può dare la fame. Non facciamoci truffare della dignità di uomini. No all’accaparramento alimentare, no al medio evo del terzo millennio.

Giuseppe Vezzoni