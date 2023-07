Laboratorio del costruire sostenibile, ecco il nuovo appuntamento dedicato all’edilizia sostenibile pubblica

Lucca, 3 luglio 2023 – Edilizia sostenibile pubblica: è questo il tema della conferenza che domani, martedì 4 luglio, chiuderà il primo semestre 2023 del Laboratorio del costruire sostenibile, il percorso triennale promosso da Lucense, Istituto Nazionale di BioArchitettura, Ente scuola edile CPT Lucca e Celsius, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e in collaborazione con il Collegio dei Geometri e gli Ordini provinciali degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri.

L’appuntamento è dalle 16 alle 18 nella sede di Lucense, con possibilità di partecipare anche in modalità webinar (iscrizione obbligatoria sul sito https:// labcostruiresostenibile.it).

Innovazione e nuove competenze nel settore edile, sostenibilità, efficienza energetica e basso impatto ambientale sono i temi prioritari del programma del Laboratorio del costruire sostenibile che, alla sua decima edizione, abbraccia il triennio 2022-2024. Un percorso di studi, rivolto a progettisti, tecnici degli enti pubblici, imprese e studenti degli istituti tecnici afferenti all’edilizia, dedicato all’approfondimento delle nuove tecnologie dell’edilizia, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’economia circolare con l’obiettivo di creare nuove competenze nel settore edile.

La conferenza di domani tratterà in modo particolare l’edilizia pubblica, con un occhio di riguardo alla sostenibilità verso i traguardi del New European Green Deal e gli obiettivi della neutralità di emissioni di CO2 entro il 2050. Saranno quindi forniti aggiornamenti sul tema dei criteri ambientali minimi (CAM) e illustrati esempi recenti di edilizia pubblica in Toscana.

Il programma. Dopo i saluti e l’introduzione di Rainer Winter di Lucense, e Francesca Lazzari della Provincia di Lucca, è prevista la partecipazione anche di Claudia Colosimo, del gruppo di lavoro Superbonus per il consiglio nazionale ingegneri (“Nuovi CAM 2022: aggiornamenti per un’edilizia pubblica sostenibile”) e di Luca Fontana, dello Studio Settanta7 di Torino (“Applicazione dei CAM e livelli prestazionali nZEB nella pratica: presentazione di due progetti di edilizia pubblica in ambito toscano”). Un intervento mirato a dimostrate come, attraverso l’uso del BIM dal 2014, sia possibile ridurre al minimo l’impatto economico e ambientale e di creare architettura sostenibile, rinnovabile e antisismica.

La conferenza è accreditata per geometri (2 CFP) e patrocinata dall’Ordine degli Architetti PPC di Lucca.

È già in preparazione il primo modulo della programmazione 2023/2024 del Laboratorio, avente come argomento “La casa intelligente: gestione smart della produzione e del consumo di energia, controllo dei livelli di comfort” che illustrerà le ultime novità di interfaccia tra la domotica e i sistemi bioclimatici dell’edilizia sostenibile.

Tutte le info: www.labcostruiresostenibile.it ; segreteria organizzativa: formazione.lucense@lucense.it.