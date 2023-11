È un piatto umile della tradizione contadina toscana, povero di grassi ma ricco di sapori, sostanzioso e sano ed è l’ideale nelle serate invernali, quando il freddo comincia a farsi sentire…

Si chiama zuppa lombarda, ma in Lombardia è una perfetta sconosciuta! Sembra che il nome risalga alla fine dell’800, anni in cui si stava costruendo il tratto ferroviario Firenze-Faenza. Gli operai che vi lavoravano provenivano in maggior parte dalla Lombardia e a fine serata, affamati e stanchi, difficilmente trovavano delle trattorie aperte. Si dice che i contadini della zona offrissero loro una zuppa calda, fatta con ingredienti poveri, come il pane raffermo, l’acqua di cottura dei fagioli e qualche fagiolo. Da qui il nome Zuppa per i lombardi.

Ingredienti per 4- 5 persone

• 500 gr. di fagioli cannellini toscani (io ho usato i fagioli zolfini del Pratomagno)

• pane toscano raffermo a fette

• una ciocca di salvia

• 6-8 chicchi di pepe nero

• 2-3 spicchi di aglio

• olio extravergine d’oliva

• sale e pepe

Procedimento

Mettere a bagno per qualche ora i fagioli zolfini, (se si usano i cannellini, tenerli a mollo per tutta la notte). Lessarli in abbondante acqua con la salvia, gli spicchi d’aglio in camicia e il pepe. Salarli a fine cottura.

Tostare le fette di pane e servirle con i fagioli, un po’ della loro acqua di cottura e un bel giro d’olio extravergine d’oliva.

i sapori dei ricordi ricette toscane