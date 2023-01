 La Zuppa d’orzo – è una minestra d’orzo tipica del Trentino

Zuppa d’orzo, ricetta di una delle più buone zuppe d’orzo che esistano! Conosciuta col nome di Gerstsuppe, è una minestra d’orzo tipica del Trentino – Alto Adige, chiamata anche zuppa d’orzo tirolese o minestra d’orzo alla trentina (anche se la versione è leggermente diversa). E’ una zuppa fantastica, perfetta da gustare in autunno o inverno per riscaldarci per cena o dopo una giornata sugli sci. Non c’è ristorante o maso di montagna che non prepara questa golosa zuppa di orzo, dato che è tra le zuppe tirolesi più famose!

Se non sapete come cucinare l’orzo, questo è uno dei modi più appaganti! La Zuppa d’orzo è un piatto povero, chiamato anche minestrone del contadino, a base di orzo perlato, patate, verdure tagliate fini. Il gusto viene arricchito con il carré di maiale (maiale affumicato tirolese, che comprende una parte di costola del maiale e di lonza e si compra già affumicato) tagliato a a striscioline e rende la zuppa d’orzo un piatto unico completo e sostanzioso. Se non avete il carré potete sostituirlo con speck o pancetta affumicata.

Non perdetevi questa ricetta della zuppa d’orzo, è qualcosa di meraviglioso! Golosa e profumatissima. Vi leccherete il piatto e il bis è d’obbligo. Ve la consiglio! Una ricetta super con l’orzo perlato.