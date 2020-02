LA ZUPPA DI PORCINI

– 400 grammi di funghi porcini, 5 cucchiai d’olio d’oliva, 2 spicchi d’aglio, 1rametto di nepitella, 1/2 bicchiere di vino bianco secco, sale, pepe, 1 manciata di prezzemolo, 1 litro di brodo di carne, 8 fette di pane abbrustolito –

Pulite e tagliate i funghi, risciacquateli in acqua fredda. Mettete a soffriggere in olio, aglio e prezzemolo. Non appena l’aglio comincia a colorire, unire i funghi, la nepitella, il sale, il pepe, il vino e mescolare bene. Allungare con il brodo di carne. Lasciar cuocere per non più di 10 minuti. Servite la zuppa calda, accompagnata da fette di pane abbrustolito.

FONTE EZIO LUCCHESI