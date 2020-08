LA ZUPPA DI FARRO E BRASCHETTA

LA ZUPPA DI FARRO E BRASCHETTA



Cuocete il farro in un brodo fatto con verdure o comunque vegetale, fate a dadini le patate e a strisce la braschetta (cavolo nero) dopo aver tolto la costola centrale (quella la usate per fare il brodo vegetale) e tritate una cipolla, cuocete a fuoco lento.



Rosolate nell’olio cipolla cavolo e patate, aggiungete il farro lessato e scolato, aggiungete del pomodoro spappolato con le mani o un cucchiaio di conserva o pomarola fatta in casa, aggiungete brodo per la cottura che copra a malapena la zuppa, cuocete coperto e a fuoco basso, deve borbottare a malapena.



Aggiustate di sale e di pepe, servite in tavola olio, pepe e pecorino stagionato da grattugiare a seconda dei gusti dei commensali.



Considerate che per cuocere il farro occorrono circa 40 minuti, quindi toglietelo un pò al dente per la cottura finale, lo potete conservare in frigo e poi riscaldare, il giorno dopo è più buono.

FONTE EZIO LUCCHESI