La Zuppa di fagioli e zucca ricetta facile veloce e gustosa

Non posso nascondere la mia passione per zuppe minestre e vellutate e nel blog ne trovate davvero tante! Oggi vi propongo una bella zuppa di fagioli e zucca, una ricetta facile facile, veloce e gustosissima! Un bel piatto sano genuino e nutriente, perfetto anche per chi va sempre di fretta e ha poco tempo per stare ai fornelli. Oltre a questa deliziosa zuppa di fagioli e zucca vi consiglio anche: