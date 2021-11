LA ZUPPA DEL MONTANARO

Fate un soffritto con due giri d’olio evo con carota, sedano, cipolla, porro in egual quantità e tritati, uno spicchio d’aglio tritato e una fetta di mezzina o lardo tagliato a striscioline o in piccolissimi pezzi.

Quando è tutto rosolato aggiungete una foglia d’alloro che poi toglierete dopo una decina di minuti, patate in buona quantità e tagliate a piccoli cubetti, dopo un pò aggiungete fagioli lessati, lenticchie, (anche cicerchie se volete) castagne secche lessate e fatte a fette, cuocete aiutandovi con del brodo vegetale.

Quando siete quasi pronti con la cottura oliate delle fette di pane casalingo salato e aromatizzatele con del rosmarino e passatele in forno a bruscare.

In una padella con olio e aglio saltate a fuoco vivo delle fette di funghi porcini freschi (in mancanza vanno bene altri funghi come pioppini, champignon ecc. ecc.) per tre, quattro minuti, poi aggiungete nepitella o prezzemolo.

Impiattate la zuppa, mettete nel piatto una o due piccole fette di pane aromatizzato e ricoprite la zuppa al centro con i funghi saltati.

E’ un piatto unico.