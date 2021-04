la Volante del Commissariato d Viareggio ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 71enne italiano,

A seguito di un normale controllo su strada, la #Volante del #Commissariato d Viareggio ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 71enne italiano, pregiudicato, il quale è stato condannato per i reati di #attipersecutori commessi nei confronti del coniuge separato, furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. l’uomo, portato in carcere, dove deve scontare una pena di reclusione di 4 anni e 6 me

si.