La voce emozionata – Concerto della Masterclass Associazione Kreion Versilia

La voce emozionata – Concerto della Masterclass Associazione Kreion Versilia

Sabato 30 aprile ore 18.00 Villa Bertelli

Necessaria prenotazione 0584 787251

La voce emozionata è il concerto in programma sabato 30 aprile alle ore 18.00 nel Giardino d’inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi con gli allievi che hanno partecipato alla Masterclass, promossa e organizzata dall’Associazione Kreion Versilia. La Masterclass, tenuta dall’attore e regista Augusto Fornari, ha cercato di sviluppare negli allievi il senso della recitazione nell’opera, prendendo come spunto dalle parole di Maria Callas: Prima di cantare una nota, dovete dare l’emozione al pubblico con la voce. Ed è proprio lo studio della voce e l’impostazione scenica dell’artista, che il pubblico potrà vedere in questo nuovo appuntamento musicale curato da Kreion Versilia. In pratica, l’aria d’opera che si fa scena. Ad accompagnare gli artisti sul palco, il Maestro e compositore Stefano Teani. Ingresso a pagamento 10 euro. Necessari: prenotazione: 0584 787251 super green pass e mascherina Fp2