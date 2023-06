La vita è una bella festa! Serata dedicata alla raccolta fondi per sostenere il recupero dell’ex Ospedale Psichiatrico

La vita è una bella festa! Serata dedicata alla raccolta fondi per sostenere il recupero dell’ex Ospedale Psichiatrico: cena conviviale con musica con anteprima del compositore lucchese Federico Favali

Mercoledì 21 giugno – ex Ospedale di Maggiano a Lucca

Nella notte più breve dell’anno, mercoledì 21 giugno, la Società Medico Chirurgica Lucchese insieme alla Fondazione Mario Tobino-ETS, e con l’Associazione Lucchese Arte e Psicologia e l’Associazione di promozione sociale Archimede, organizza la quarta edizione di La Vita è una bella festa (cit. Mario Tobino): una serata dedicata alla raccolta fondi da destinare al restauro dell’ex struttura psichiatrica di Maggiano, con cena, spettacolo e musica (prenotazione obbligatoria Tel: 0583/ 327243 o mail a: info@fondazionemariotobino.it)

“Nella serata internazionale della musica e in occasione del Solstizio d’estate – spiega Daniela Melchiorre, presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese – torniamo a far risuonare di musica e voci l’ex ospedale psichiatrico: una cornice suggestiva, anche per affrontare temi di grande attualità: dal disagio mentale alle problematiche legate a eventi drammatici, come quelli che sono purtroppo accaduti recentemente anche in Toscana. Faremo una visita alla struttura e potremo anche ammirare i volumi antichi, recentemente recuperati anche con il contributo della nostra associazione”.

“Una nuova occasione per promuovere l’attività della Fondazione Tobino. – S ottolinea la presidente Isabella Tobino. – Il ricavato di questa serata servirà per proseguire con i lavori per la messa in sicurezza dell’antica sede manicomiale e per realizzare tutte le attività ideate nel corso degli anni dalla Fondazione. Grazie ad un’attenta promozione, abbiamo creato grande interesse intorno all’ex manicomio e sono tantissime le persone che telefonano ai nostri uffici, per partecipare alle visite guidate o per proporci eventi da realizzare all’interno della antica struttura”.

Il programma prevede alle ore 16 “Sorella Follia” visita guidata (percorso storico dell’ex manicomio, biblioteca, stanzette del medico-scrittore Mario Tobino e percorso Stanze con vista sull’Umanità) Alle 18 il professor Enrico Marchi farà una breve introduzione sul tema: “Arte, follia e benessere psicosociale”, seguirà, uno spettacolo teatrale di e con Elisabetta Salvatori dal titolo “Delicato come una farfalla e fiero come un aquila”, ispirato alla vita del pittore Antonio Ligabue.

Alle 19 aperitivo di benvenuto, presentazione dell’opera “Le donne all’alga ed altri infiniti” del Maestro Federico Favali. L’opera con musica e libretto scritti dal compositore e musicologo lucchese Federico Favali, sarà la prima opera basata su libri di Mario Tobino, ispirata da alcune opere dello scrittore viareggino. A seguire cena conviviale con interventi musicali del Maestro Alberto Bologni.

La cena sarà servita nel giardino di Casa Medici, e prevede piatti del progetto ConServe abbinati a vini Grandi Cru Costa Toscana. Stare insieme in modo più sostenibile, attraverso ConServe: quando la produzione agricola della Piana di Lucca genera eccedenze o prodotti che per calibro o difetti di fattura non possono essere commercializzati come prodotto fresco, ConServe li recupera, trasformandoli in prodotti di qualità e alimentando una filiera solidale, coinvolgendo persone fragili, investendo sui loro talenti, su tradizioni e saperi che rischiano di essere dimenticati, in uno spazio fisico rigenerato.