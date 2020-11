La visita del consigliere regionale Federica Fratoni al comune di Pescia

Mefit, Pinocchio, florovivaismo e rapporti fra gli enti i temi trattati

Come è accaduto in diverse circostanze anche nel precedente mandato, il consigliere regionale Federica Fratoni ha risposto all’invito del sindaco di Pescia Oreste Giurlani, a nome dell’intera amministrazione comunale, per una visita istituzionale nel comune di Pescia.

All’incontro hanno preso parte anche gli assessori Aldo Morelli, Fabio Bellandi e Fiorella Grossi. Sono stati trattati diversi temi, come la progettazione relativa a Mefit e Pinocchio che è stata inserita nell’ambito delle richieste della regione Toscana per il Recovery Fund, e il florovivaismo. Giurlani e gli assessori hanno chiesto a Federica Fratoni di continuare a rappresentare quell’importante punto di riferimento fra l’ente comunale e quello regionale per i molti aspetti che vedono collegate le due realtà.