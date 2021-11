La visione culturale di Beatrice Castelli tra vitalità’ artistica e ambienti abbandonati a “La Diretta Aggiornata”

Il duplice contesto degli interessi manifestati dal profilo culturale di Beatrice Castelli abbraccia il fascino della vita vissuta, che si respira nei luoghi abbandonati, e la vitalità creativa che l’artista esprime attraverso la manualità nelle creazioni in ceramica. La Diretta Aggiornata di Venerdì 26 Novembre sarà presentata su Instagram da Piero Garibaldi che introdurrà l’ospite, in collegamento da Massarosa, alle 18:30 per una puntata argomentata sul termine visitare spaziando dalla passione per l’urbex alle mostre apprezzate recentemente.