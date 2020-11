LA VINATA GARFAGNINA

versate del vino in una pentola (in garfagnana il vino era di pochi gradi)quando bolle versate la farina di neccio (di castagne, quella dolce) e con una frusta girate velocemente per sciogliere i grumi che si possono formare, cuocete per mezz’ora e la consistenza della vinata deve essere quella di una crema molto morbida.

versate direttamente un un piatto fondo e cospargetela con una spolverata di zucchero.

si mangia al cucchiaio.