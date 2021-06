CAPANNORI – Un fine settimana di esibizioni, mostre e incontri tra teatro, danza, laboratori per i più piccoli e salotti letterari per i più grandi: la Villa Reale di Marlia apre le porte per ospitare la manifestazione di Kreativa

Per il quarto anno consecutivo, questo fine settimana il parco della Villa Reale di Marlia si fa palcoscenico naturale della manifestazione “Le Rinascenze by day – Arte in Villa 2021”. L’iniziativa porta tra gli spazi della villa esposizioni, esibizioni, spettacoli e incontri che si susseguono senza sosta in una vera e propria maratona culturale, durante la quale il pubblico può muoversi liberamente, in un suggestivo gioco di richiami tra passato e presente.

Così ad esempio, il Teatro di Verzura, che nell’Ottocento vide sbocciare l’amore della Principessa Elisa per il Grande Niccolò Paganini, domani ospita attori e mimi di diverse compagnie toscane; mentre le cabine della piscina in stile Liberty, dove erano soliti cambiarsi gli illustri ospiti della contessa e mecenate d’arte Letizia Pecci-Blunt – personaggi come Salvador Dalì, Alberto Moravia, Jean Cocteau, Paul Valery – per l’occasione custodiscono le opere di 18 pittori e scultori lucchesi. Nel giardino e attorno agli specchi d’acqua si alternano tutto il giorno danzatori e acrobati, e non mancano laboratori di pittura e ceramica dedicati ai più piccoli e un “Salotto Culturale” curato dal giornalista Paolo Bottari.

La manifestazione, che gode del patrocinio e contributo del Comune di Capannori, insieme a quello del Comune di Lucca e della Provincia, è organizzata da Kreativa la scuola di arte e cultura di Lucca.

Per partecipare è necessario prenotarsi online sul sito villarealedimarlia.it