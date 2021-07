” La via dei tesori “, 10 chiese per 11 mostre da visitare

CASTIGLIONE GARFAGNANA – Si chiama la via dei tesori la bella iniziativa voluta dall’amministrazione comunale di Castiglione Garfagnana che ha interessato tutte le chiese del comune, che ospitano al loro interno mostre fotografiche.

n totale sono 10 le chiese interessate più la storica torre dell’orologio. Dunque in totale sono undici le esposizioni visitabili fino al 12 di settembre. Chi vorrà potrà dunque apprezzare gli scatti di Jacopo Moscardini, Daniela Paolini, Giovanni Mori, Riccardo Santi, Luca Salotti, Giulia Masini, Matteo Pieroni, Matteo Lunardi, Luca Dini, Matteo Casanovi e Maria Magagnini.

Ogni fotografo ha una chiesa a disposizione per le proprie opere che come detto saranno visitabili fino al 12 settembre quando terminerà la Via del Tesori. Le mostre saranno aperte dalle 9 alle 19 tutti i giorni.

fontenoitv