ALTOPASCIO – Un tratto della strada che porta all’abitato di Altopascio ancora una volta usato per scaricare illegamente rifiuti di ogni genere con grave pericolo di inuinamento.

Una zona a ridosso delle Oasi WWF del Padule di Bientina, un’area di oltre 100 metri quadrati utilizzata come discarica a cielo aperto per residui di materiale edilizio, ingombranti, elettrodomestici, plastica e altri rifiuti non differenziati, alcuni sicuramente pericolosi. Diversi cittadini che quotidianamente transitano lungo la via Bientinese ad Altopascio ci hanno segnalato questo scempio ambientale e il conseguente pericolo inquinamento. Impossibile risalire ai responsabili dell’illecito ai danni della natura che da diversi giorni fa bella mostra di se a poche centinaia di metri dall’ingresso nel paese del Tau. Tocchera’ alle istituzioni provvedere alla segnalazione per la rimozione e alle casse pubbliche pagare il corretto smaltimento dei rifiuti, oltre al ripristino dello stato dei luoghi. Rimane invece l’incivilta’ di chi per risparmiare pochi euro di smaltimento, sceglie di rovinarfe il territorio a discapito della salute pubblica e del decoro urbano.